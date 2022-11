Euroopa Komisjon investeerib 3 miljardit puhtasse tehnoloogiasse

Kaks korda suurema eelarvega taotlusvooru eesmärk on kiirendada Euroopa süsinikdioksiidi (CO2) heite vähendamiseks vajalike tööstuslahenduste kasutuselevõttu. Projektikonkursi keskmes on REPowerEU prioriteedid ning selle raames antakse täiendavat toetust, et lõpetada EL-i sõltuvus Venemaa fossiilkütustest, teatas komisjoni Eesti esindus.