Kadri Simson: diisli ja bensiiniga on suurem mure

Kadri Simson rääkis, et Venemaa gaasile alternatiivide otsimisega tegeldakse, aga sajaprotsendiliselt need Euroopa tarbimist ära ei kata – nii et tuleb minna tarbimise vähendamise teed. Simson nentis aga, et sanktsioonidel on oma hind.

«Praegu kõige põletavam on ootus, et mida teha, et hinnad alla läheksid. On oht, et kui kehtestame hindadele ülempiiri, siis kas me suudame igapäevase tarbimisevajaduse ära katta,» ütles Simson. Teisisõnu: kui panna paika piir, siis on müüjaid, kes pole ehk nõus nii madala hinnaga müüma. Samas kinnitas ta, et mingil kujul gaasihinna lagi tuleb, niipea kui Euroopa energiaministrid kokkuleppele jõuavad. Simson avaldas lootust, et mõju avaldavad nii ELi 15%-gaasitarbimise vähendamise eesmärk ning plaan, mille järgi peavad riigid tipptundidel elektritarbimise 5% allapoole tooma, et gaasielektrijaama üldse käima poleks tarvis panna. Lisaks tahab Euroopa Liit luua ühise gaasiostu-kartelli, et hinda mõjutada.