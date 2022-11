Elektriliinide ja gaasitrasside talumistasu tõuseb mitmekordseks

Elektrilevi maksab talumistasu maatulundusmaal asuvate tehnorajatiste eest ainult neile, kes on esitanud selle kohta taotluse. Elektrilevi tehnorajatised asuvad 400 000 katastriüksusel, kuid mitte kõigi nende katastriüksuste eest ei ole õigus saada talumistasu. 2022. aastal tehti Elektrilevile umbes 11 000 taotlust talumistasude hüvitmiseks. Suurim väljamakstav talumistasu on Elektrilevil 1367,18 eurot.

Kõige suuremad talumistasud ühele saajale on 15 000 – 16 000 euro suurused.

Elering maksab sel aastal ligi 3600 maaomanikule talumistasuna ligikaudu 200 000 eurot. Keskmine tasu summa on 57 eurot. Kõige suuremad talumistasud ühele saajale on 15 000 – 16 000 euro suurused. Kokku läbib Eleringi taristu ligi 17 000 kinnistut, ttalumistasu küsib umbes viiendik talumiskohutusega maaomanikest, ütles Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster.

Talumistasud maksavad kinni kliendid

Ka Kösteri sõnul on loogiline, et talumistasud lisatakse teenuse hinnale. Kui palju hind võiks tõusta, ei oska ta öelda.

«Kui maa maksustamishinna tõus suurendab talumistasude summat, siis teisalt õhuliinide asendamine maa-aluste kaabelliinidega Tallinnas on talumistasusid vähendava mõjuga, sest maakaabli kaitsevöönd on märgatavalt väiksem võrreldes õhuliiniga,» rääkis Köster. «Samamoodi on tasu vähendava mõjuga sünkroniseerimise suurprojekt, kus kohati paigutatakse kaks eraldi õhuliini samadele mastidele ja liinide kaitsevöönd kokkuvõttes väheneb.»