FOTOD ⟩ Neljal Eesti mehel on kanepitoiduga maailmavallutuse plaan

Ettevõte The Naturist personal. Pildil: (vasakult) Ergo-France Viimsalu, Jürgen Jürgenson, Tago Põldma, Andree Meos.

Noorte eestlaste ettevõte The Naturist pakub kanepijahust valmistatud toitu. Praegu on neil valikus üks toode, kuid firmal on plaan oma tegevust oluliselt laiendada ja jõuda seitsme miljoni kliendini.