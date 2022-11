Meeletu hinnatõus: Türgi inflatsioon võib ulatuda 180 protsendini, inimeste elujärg on saanud ränga hoobi

Tema sissetulek on praegu alla Türgi ametliku miinimumpalga, mis on 5 500 liiri ehk umbes 300 eurot. Eriti tugevalt on üüri- ja toiduhindade tõus tabanud madala sissetulekuga peresid. «Näiteks tomatite kilohind on eelmisest aastast neljakordistunud,» nentis Çayir.

Tema sõnul on köögiviljade ja puuviljade hinnad saagikoristuse hooajal alati langenud, kuid sel aastal seda nii ei juhtunud. «Meile on öeldud, et kütusekulude tõus ei lase hindadel langeda.»

Okmeydanis on näha, et inimestel on rahadega kitsas. Rahvas koguneb tänavanurgale, et osta supermarketite riiulitelt ära korjatud köögi- ja puuvilju. Samas kõrval seisavad inimesed soodsa leiva järele järjekorras. 200-grammine leivapäts maksab viis Türgi liiri ehk 27 eurosenti. «Hinnad on praegu veel odavad, aga varsti tõusevad,» märkis leivasabas ootav naine. Leiba ootav rahvas arvab, et olukorras, kus hinnad muudkui tõusevad ja tõusevad, on süüdi Türgi praegused juhid. Valdav suhtumine on, et vaesed jäävad ainult vaesemaks ja rikkad saavad rikkamaks ning tulevik teeb kõigile muret.

Oktoobri ametlik inflatsiooninäitaja oli Türgis 85,51 protsenti, mis on kõrgeim tase alates 1997. aastast. Toiduainete hinnad kerkisid suujuures aastaga 99%, eluasemekulud 85% ja transport suisa 117 protsenti.

Samas kahtlustatakse, et Türgi statistikaameti andmed on liiga madalad. Nimelt kasvasid tootjahinnad oktoobris aastavõrdluses koguni 158 protsenti. Tootjahinnad, mis mõjutavad tarbijate elukallidust kaudselt ja ajalise viivitusega, on seega ligi kaks korda ametlikust inflatsioonist kõrgemad.