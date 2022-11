Kantar Emor: Lidl haukab Eestis turgu, Coop nõrgeneb

Turujõud näitab ostukorvi jaotust erinevate jaekettide vahel ja sõltub müügivõrgustiku laiusest. Küsitluse põhjal on Eesti toidukaupade jaeturul suurima turujõuga kodumaine Coop – samas aga on Coopi tulemused aastases võrdluses enim nõrgenenud.

Küsitletud elanike hinnangutele tuginedes on Coop jätkuvalt parim igapäevakaupade ostukoht, mille peamised tugevused on hea asukoht, kiire ja mugav ostuvõimalus ning eestimaiste toodete lai valik.

Kindlal teisel kohal on Maxima ning kolmas on Selver. Kui Maxima kuvandi peamised tugevused on seotud ratsionaalsete argumentidega nagu soodne hinnatase ja eripakkumised, siis Selveri kuvandis eristub emotsionaalne nn pehmemate väärtuste pool – hea teenindus, meeldiv ostukeskkond ning värske ja kvaliteetne kaup.