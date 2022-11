Valdkondade tööjõuvajadus püsib Covidi-eelsel tasemel

Tervishoiuvaldkonnas loodi täiendavaid töökohti kõige rohkem EMO-s, infektsioonikontrollis ja triaažis, ent vajadus õdede ja hooldustöötajate järele on jätkuvalt suur, aastas vajatakse 500 uut õde. Samuti on enam juurde vaja perearste, psühhiaatreid ja erakorralise meditsiini arste.

Sotsiaalvaldkonnas kasvas hooldustöötajate arv, ent OSKA värskes sotsiaaltöö uuringus prognoositakse, et järgneva kümne aasta jooksul vajatakse kas uute töökohtade lisandumise, tööjõu voolavuse või töötajate asendamise tõttu sotsiaaltöö valdkonna põhikutsealadele aastas ligi 2000 töötajat. Kõige suurem puudus on endiselt hooldajatest.

Nõudlus arendajate järele

Koroonaperioodil enim kasvanud ametite nimekirja absoluutses tipus on tarkvaraarendajad, kelle arv kasvas kolme aastaga 48 protsenti ehk 3066 töökoha võrra. OSKA uuringujuht Urve Mets tõdes, et nõudlus arendajate järele on nii IKT sektoris kui sellest väljapool jätkuvalt suurem kui koolituspakkumine. «Ei ole töötuid arendajaid, on ainult töökohta muuta soovivaid arendajaid,» ütles ta.