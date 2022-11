Valdkondade tööjõuvajadus püsib COVID-i eelsel tasemel

Viimasel kolmel aastal on enim töökohti lisandunud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), hariduse, tervishoiu ja sotsiaaltöö valdkonnas ning vähenenud on majutus-, toitlustus-, turismivaldkonna töötajate hulk, näitavad statistikaameti kogutud maksu- ja tolliameti töötamise registri (TÖR) andmed.

Ta lisas, et praegu on Eesti ettevõtetel jälle keerulised ajad seoses energiahindade kiire kasvu ja Ukraina sõja mõjudega. Lähikümnendi vaates jääb tööjõuvajadus tõenäoliselt samas mahus püsima, kuigi muutuma hakkab töö sisu.

Tänavused töötamise andmed näitavad, et nii on ka läinud. Kriisist kõige tugevamalt mõjutatud majutus-, toitlustus-, turismivaldkonda on hakanud tasapisi taastuma, kuid sektoris on endiselt ametikohti palju vähem kui enne pandeemia algust. Majutuses oli selle aasta teises kvartalis 22 protsenti vähem töötajaid kui 2019. aasta teises kvartalis, reisikorraldusettevõtetes 24 protsenti ja toitlustuses 14 protsenti vähem. Rosenbladi sõnul näitab see jätkuvat raskust tööjõu leidmisega, kuid viitab ka püsivatele muutustele sektoris: näiteks konverentsiturism ja tööalane reisimine ilmselt samas mahus enam ei taastu.