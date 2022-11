AK ⟩ SEBi peastrateeg: Probleem ei ole intressimäärade tõus, vaid liiga äkiline tõus

SEB Grupi peastrateeg Johan Javeus tunneb muret globaliseerumisvastaste tendentside pärast – mida rohkem on seotud USA ja Hiina majandus, seda vähem on võimalusi katastroofiliste stsenaariumide realiseerumiseks.

Rootsi suurpanga SEB Grupp peastrateeg Johan Javeus räägib usutluses Postimehele, et eelseisvate probleemide põhjuseks majanduses pole mitte niivõrd see, et intressimäärad lähevad üles, vaid see, et need lähevad üles väga suure kiirusega – kiirusega, mida pole mitte kunagi varem nähtud.