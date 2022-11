Plahvatusohtlik Vene väetis viiakse Muugalt minema

Suve hakul jäi Muuga sadamasse kinni 80 000 tonni väetist, sealhulgas 12 000 tonni plahvatusohtlikku ammooniumsalpeetrit, kusjuures, mida kauem ammooniumsalpeeter hoiul on, seda ohtlikumaks see muutub. Rus.Postimees sai selgust, et salpeetrit valmistatakse väljaveoks ette.