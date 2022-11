Circle K kasvatas Eestis nii käivet kui kasumit

Müügitulust 77,5 protsenti ehk üle 263,5 miljoni euro teeniti kütuste müügist, mis kasvas 33 protsenti. Lisandus 76,5 miljoni euroga muude kaupade ja teenuste müük, aastavõrdluses oli kasv 13,6 protsenti, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest. Bilansipäeva seisuga on ettevõtte jaotamata kasum 31,8 miljonit eurot.

Ettevõtte tulemusi on juhtkonna sõnul 2021/2022. majandusaastal mõjutanud peamiselt COVID-19 pandeemia mõju vähenemine kliendiarvule. Vaatamata sellele on nakatumislainetel olnud negatiivne mõju poodide külastatavusele ja peamiselt eratarbijate ostudele. Tulemusi mõjutas ka majandusaasta lõpus alanud sõda Ukrainas, mis on kiirendanud niigi kiiret sisendhindade tõusu ja samuti negatiivselt mõjutanud peamiselt eratarbijate ostukäitumist.