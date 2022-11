Universaalteenusest on loobunud tuhanded kodutarbijad

Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv ütles BNS-ile, et ettevõtte klientidest loobus universaalteenusest enne 12. oktoobrit, mis oli ettevõttele loobumisest teada andmise esialgne tähtaeg, ligi 23 000 kodutarbijat. «Tänase seisuga on 1. oktoobrist universaalteenusele üle läinud 133 000 Eesti Energia kodutarbijast klienti. Pärast 12. oktoobrit on universaalteenusest loobunud veel ligi 5800 klienti,» lisas Kaiv.

AS Alexela elektrimüügi tootejuht Martin Müürisepp kommenteeris BNS-ile, et nende klientidest on umbes 70 protsenti neid, kes läksid üle universaalteenusele, kuid loobujaid on 8 protsendi ligi. «Loobujaks on kliendid, kellel on väike tarbimine ja/või kes on oma kodumajapidamistes investeerinud elektrihinnale vastavalt elektritarbimist juhtivatesse nutiseadmetesse,» lisas Müürisepp.