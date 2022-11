Milremi 500 000-eurone kasum pöördus mullu pirakaks kahjumiks

Tööjõukulud kasvasid 2021. aastal tervelt 40 protsenti, 7,7 miljonile eurole. Töötajate arv 2021. aasta lõpu seisuga oli 153, mida on 36 inimese võrra rohkem kui aasta varem. Ettevõte palkas möödunud aastal peamiselt insenere.

2021. aastal asutas Milrem tütarettevõtte Hollandis, mille pea-eesmärk on rajada Kesk-Euroopa robootikakeskus, mis koondab ühe katuse alla teadus- ja arendustegevuse, simulatsioonid, koolituse, süsteemiintegratsiooni ja tehnilise toe. Lisaks Hollandile on Milremil tütarettevõtted Soomes, Rootsis ja Ameerika Ühendriikides, peakontor on Eestis.