Keskpank: Eesti tööturg püsib tugev

Tööjõukulude kiire kasvu mõju Eesti ettevõtete konkurentsivõimele sõltub keskpanga teatel suuresti sellest, kuidas kriis mõjutab konkurentide tootmiskulusid. Kuna aasta esimeses pooles suurenes võrreldes tööjõukuluga samas tempos ka ettevõtete kapitalitulu, tähendab see, et ettevõtjad veel ei pidanud tööjõukulu suurenemist katma kasumlikkuse arvelt. Majandusaktiivsuse edasise pidurdumise ja kiire palgakasvu jätkumise korral on tõenäoline, et olukord muutub, hindab Eesti pank.