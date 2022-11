Standard võib sulgeda oma tootmise ka Kosel ja koondab kordades rohkem töötajaid

Töötukassa kommunikatsiooninõuniku Lauri Kooli sõnul on AS Standard saatnud töötukassale kollektiivse koondamise teise teate, millega suureneb koondatavate arv 53 töötajalt 163 töötajani. Standardis töötab kokku umbes 200 töötajat.

Töötukassa andmetel koondatakse inimesi nii Standardi Mustamäe kui Kose tootmisüksustes. «Koondamised toimuvad kuni järgmise aasta 27. jaanuarini,» lausus Kool.

Mööblitootja koondamine on tingitud sisendhindade kasvust ja tulude vähenemisest. «Kuna kahe teate esitamise vahel on toimunud mitmed sündmused, näiteks mööblitööstuse peamise tarnija, puitlaastplaate tootva REPO tehaste sulgemine, siis on tööandja leidnud, et tootmist tuleb oluliselt vähendada,» ütles Kool.

Töötukassa on kohtunud ja kohtub lähiajal veel ettevõtte töötajatega, et jagada infot töötukassa võimalustest, tutvustada tööturu olukorda ja tööpakkumisi. «Oluline on, et koondamisteate saanud inimene saab juba töötukassalt mitmeid teenuseid, nagu koolitused, töötoad ja muud.»

Töötukassa on Kooli kinnitusel valimis korraldama ka nn minimessi Standardi töötajatele, kuhu kutsutakse tööandjad, kes praegu värbavad ja otsivad häid töötajaid. «Koondatavate seas on pingioperaatoreid, tislereid ja palju teisi tööturul vajalike oskustega inimesi.»

Eile teatas Standard, et konserveerib ajutiselt ja osaliselt tootmise, mille põhjus on jätkuvalt ülikõrged energia- ja sisendhinnad, seetõttu on vähenenud välisturgude nõudlus jätkusuutlikuks toomiseks sobivate hindadega.

«Oleme alustanud töötajatega koondamise läbirääkimisi ning sulgeme Mustamäel asuva tehase,» sõnas ettevõtte nõukogu liige Enn Veskimägi. «Majandussurutis annab mööblitööstuses teravalt tunda ning seepärast teeme kõik endast oleneva, et elada see aeg üle ning kohandada ettevõte uuteks ärivõimalusteks.»

«Olukord maailmas ja mööblisektoris on niivõrd ettearvamatu, et tootmise osaline konserveerimine ja äri restruktureerimine on parema tuleviku nimel hädavajalik ning ainuvõimalik samm,» ütles Enn Veskimägi. «Standard on 78 aastat toiminud ettevõte, mis on tulnud läbi mitmest kriisist ning usun, et tuleme läbi ka sellest kriisist.»