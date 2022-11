Finantsinspektsioon: 32 000-eurone trahv on Eesti riigi naeruvääristamine!

Mõni nädal tagasi lahvatas värske hoiu-laenuühistuid (HLÜ) puudutav skandaal, kui pankrotti läks Eesti Arengu HLÜ, viies kaasa miljoneid hoiustajate raha. Seadus, mis HLÜsid kontrollida laseks, on rahandusminister Annely Akkermanni (Reformierakond) sõnul jälle töös. Ja see pole kõik: kontrolli alla tahetakse võtta ka inkassofirmad, mida ei kontrolli seni sisuliselt mitte keegi ja mis saavad tegutseda nii, nagu heaks arvavad. Kes kontrollima hakkab? Plaanide järgi finantsinspektsioon.

Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler ütleb, et kui seadus tuleb, siis nemad kontrollivad. Kontroll ei ole aga tasuta – kõik, keda kontrollitakse, peavad selle eest finantsinspektsioonile maksma, ja mitte vähe. Kessler rõhutas, et praegu pole midagi veel otsustatud: «Eks seaduseloojad peavad järelevalvemudeli paika loksutama ja poliitikud otsustama, kas 100–120 miljonit eurot on piisav, et õigustada järelevalvet.»