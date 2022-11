Kanada plaanib vastu võtta rekordarvu migrante seoses tööjõunappusega

Hiljuti korraldatud rahvaloendus näitas, et suur hulk inimesi läheb lähiajal pensionile. Praegu on iga seitsmes inimene vanuses 55–64 eluaastat. Märtsis oli Kanadas miljon vaba töökohta, mis on kõigi aegade rekord.

Peaminister Justin Trudeau on alates 2015. aastal võimule tulekust järsult suurendanud sisserännet. Eelmisel aastal võttis Kanada vastu üle 405 000 migrandi, mis on rohkem kui kunagi varem. Sel aastal on see näitaja 431 000 inimest ehk kaks korda rohkem kui 2014. aastal.