Biden süüdistab naftafirmasid sõja rahastamises

Naftatööstus «ei ole täitnud oma kohustust investeerida Ameerikasse ja toetada Ameerika rahvast,» ütles ta. Nad ei teeni tema sõnul «»õiglast tulu«», vaid nad teenivad «nii suurt kasumit, et seda on raske uskuda», ütles Biden.

«Nende kasum on sõja tuulest,» ütles ta Ukrainat laastava konflikti kohta, ja neil on kohustus tegutseda.

«Ma arvan, et see on nördimatu,» ütles ta. Kui nad annaksid need kasumid edasi tarbijatele, langeksid bensiini hinnad umbes 50 senti, ütles ta.