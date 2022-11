Narva elektrijaamad peaks veehoidlast sõltumatuks muutuma 2025. aastal

Praeguse seisuga võiks Venemaa teoreetiliselt seisata Narva põlevkivielektrijaamade töö, avades Narva veehoidla lüüsid. mille tagajärjel langeks Narva jõe veetase ning elektrijaamad ei saaks piisavalt jahutusvett. Eesti Energia on aga kaardistanud erinevaid võimalusi, mille abil tagada jaamade töö ka olukorras, kui Narva jõe veetase peaks Venemaa tegevuse tagajärjel langema.

Ettevõtte juht Hando Sutter kinnitas BNS-ile, et varuplaan on olemas, kuid avalikult sellest detailsemalt rääkida ei saa. «Eesti Energial on elutähtsate teenuste osas riskiplaanid, mida uuendame regulaarselt. Oleme seda teinud ka pärast Venemaa agressiooni Ukrainas ja riskihinnangud regulaarselt ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) edastanud,» ütles Sutter.

MKM selgitas, et valitsus on andnud Eesti Energiale suunise nii ajutise kui püsiva lahenduse jaoks. «Kõik lahendused täidavad eesmärgi tagada Narva elektrijaamade plokkidele vajalik jahutus. Lühike plaan tagab minimaalse vajaliku, et vähemalt osa Narva jaamadest saaks elektrisüsteemi vajalikul määral toetada, pikemad plaanid aitavad tagada riski täieliku maandamise ja Narva elektrijaamade töö sõltumatuks muutmise Narva veehoidla tasemest. 2025. aasta lõpuks on igal juhul Eesti elektrisüsteemid Venemaast sõltumatud,» kinnitas ministeeriumi avalike suhete juht Laura Laaster.