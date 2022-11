Standard sulgeb tehase Mustamäel ning koondab töötajaid

«Oleme alustanud töötajatega koondamise läbirääkimisi ning sulgeme Mustamäel asuva tehase,» sõnas ettevõtte nõukogu liige Enn Veskimägi. «Majandussurutis annab mööblitööstuses teravalt tunda ning seepärast teeme kõik endast oleneva, et elada see aeg üle ning kohandada ettevõte uuteks ärivõimalusteks.»

Oma kohustuste täitmisega saame hästi hakkama, küsimus on, kuidas edasi. Enn Veskimägi

«Olukord maailmas ja mööblisektoris on hetkel niivõrd ettearvamatu, et tootmise osaline konserveerimine ja äri restruktureerimine on parema tuleviku nimel hädavajalik ning ainuvõimalik samm,» ütles Enn Veskimägi. «Standard on 78 aastat toiminud ettevõte, mis on tulnud läbi mitmetest kriisidest ning usun, et tuleme läbi ka sellest kriisist.»

«Ettevõte realiseerib endiselt kõik suured sisustusprojektid, täidab müügilepingud ja muud kohustused,» lisas Enn Veskimägi. «Oma kohustuste täitmisega saame hästi hakkama, küsimus on, kuidas edasi. Selleks on tänased muudatused väga olulised.»

Töötukassa kommunikatsiooninõuniku Lauri Kooli sõnul on Standard neid koondamistest teavitanud. «Oktoobri keskel tuli teade, et koondatakse 53 inimest,» lausus Kooli. Tema sõnul alustati ettevõttes kollektiivse koondamisega seotud tegevusi ja läbirääkimisi. «Täna saan kinnitada, et juba on toimunud ettevõttes ka esimene kohtumine.»