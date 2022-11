Töötleva tööstuse vedas langusesse puidutööstus

Puidutööstuse tootmismahtude languse taga on peamiselt vähenenud nõudlus. Samuti mõjutab puidutööstust ebakindlus raiemahtude vähendamisel ja pikemas ettevaates kliimaeesmärkide täitmine. Metalltoodete tootmist on mõjutanud kevadine toormekriis, kuid tegevusalade lõikes on siin olukord üsna erinev.

Vaatamata tootmismahtude langusele töötleva tööstuse kogukäive veel suureneb – septembris näiteks aastases võrdluses üheksa protsenti. Samas on käibekasv juba alates aprillist järk-järgult aeglustunud. Ühest küljest on selle taga tootmismahtude vähenemine, kuid viimastel kuudel ka aeglasem hinnakasv.

Töötleva tööstuse väljavaade on veelgi halvenenud

Lisaks energiahindade tõusule piirab üha enam töötleva tööstuse äritegevust nõudluse nõrgenemine. Uued tellimused on järsult vähenenud ja samuti on halvenenud ettevõtete tootmise ja ekspordi väljavaade. Samuti on sel aastal töötleva tööstuse sisseostud kaupade ja tootmissisendite hinnakasv ületanud ekspordihindade kasvu, mis tähendab halvemaid kaubandustingimusi. Nõudluse nõrgenemine ja tootmismahtude langus on vähendanud nõudlust tööjõu järele ning tööjõupuudus kui äritegevust piirav tegur on viimasel ajal töötlevas tööstuses leevenenud, märkis Mertsina.