Eesti Raudtee suurendas tulusid ja vähendas ärikahjumit

Põlevkivi veeti kolme kvartaliga 1,14 miljonit tonni, mida on 2,1 korda rohkem kui aasta tagasi. Väetisi veeti 1,1 miljonit tonni ning see oli 78 protsenti halvem tulemus võrreldes 2021. aasta sama perioodiga. Tänaseks on väetiste vedu sisuliselt lõppenud.

AS Eesti Raudtee kuulub 100 protsenti Eesti Vabariigile. Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud infrastruktuuril on 2022. aastal liiniveol tegutsenud neli kaubaveo-ettevõtjat – AS Operail, AS Enefit Power, AS Gorail ja AS Sillamäe Sadam, ning kaks reisijateveo-ettevõtjat – AS Eesti Liinirongid ja AS Pasažieru vilčiens.