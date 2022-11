Venemaa naftatulud langevad ja suured turud kaovad ära

Laevateed pikenevad

Praegu Primorskis või Ust-Lugas laaditavad tankerid ei jõua tõenäoliselt enne seda tähtaega Hiina tühjendusterminalidesse või isegi sellistesse nagu Paradip ja Visakhapatnam India idarannikul. Saadetised India läänerannikul asuvatesse sadamatesse võivad tõenäoliselt jätkuda umbes 7. novembrini, kuid neil on samuti oht, et kindlustuskaitse lõpeb vee peal viibimise ajal. Murmanski arktilisest sadamast pärit toornafta last suundub praegu mööda Venemaa Arktika rannikut mööda Põhjamere teed Hiinasse, mis peaks kestma umbes kolm nädalat.

Kõik arvud ei sisalda Kasahstani KEBCO-klassi kuuluvaid lasti. Need on KazTransoil JSC saadetised, mis läbivad Venemaad ekspordiks läbi Ust-Luga ja Novorossiiski. Kasahstanis segatakse Venemaa päritolu toornaftat kohalikuga, et luua ühtlane ekspordiklass. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on Kasahstan oma kaubad ümber nimetanud, et eristada neid Venemaa ettevõtete saadetud kaubast. Transiitnafta on konkreetselt vabastatud Euroopa Liidu sanktsioonidest Venemaa meresaadetiste suhtes, mis peaksid jõustuma detsembris.