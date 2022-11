Need on eelmisel aastal kõige rohkem teeninud manalateele läinud kuulsused

Forbesi enim teenivate manalateele suundunud kuulsuste edetabelisse mahtunud 13 inimest teenisid eelmisel aastal kokku 1,6 miljardit dollarit. Seda on 72 protsenti enam kui eelmisel aastal. See on ka suurim hüpe 2001. aastast koostatava edetabeli ajaloos. Ning esimest korda teenisid edetabeli viis esimest igaüks üle 100 miljoni dollari.