Kohtusse minek ⟩ Tele2 kahtlustab Telia riigihanke võidus kokkumängu

«Tundub, et selline avaliku sektori riigihange, kus saab kvalifitseeruda ainult üks pakkuja, võib olla asjaosaliste jaoks rahuldav tava ja oleme otsustanud pöörduda kohtusse, et saada ka nende arvamus,» ütles Tele2 Eesti juht Chris Robbins BNSile.

Tele2 on riigiametitele sideteenust pakkunud viimased viis aastat. Senine hankeleping on aga lõppemas ning riik kuulutas juulis välja uue hanke järgmiseks neljaks aastaks, mille võitis Telia.

Ta leiab, et see kuidas Tele2 on osutanud kvaliteetset sideteenust viimased viis aastat, aga nüüd ei kvalifitseerunud isegi hankel osalema, on naeruväärne ja viitab vähemalt subjektiivsele või lausa hankijapoolsete otsustajate kallutatud motiividele.