Maahindamine annab uued maksumäärad, kuid mitte turuhinda

«Seadus kasutab mõistet «hind». Majandusteadlasena ütlen, et seaduses toodud määratlus pole päris täpne,» rääkis maa-ameti peadirektor Tambet Tiits, nõustudes, et mõiste «maa maksustamishind» on õigem ja igal juhul pole jutt hinnast, millega oma maatükk maha müüa. «Väärtus on tegelikult tõenäosus, mis on teadliku ostja ja müüja vahel tehtud vaba ja sõltumatu tehing.»