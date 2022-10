Eesti Energia: Euroopa gaasihoidlad on hetkel täis

Soe oktoober on võimaldanud täita riikide gaasihoidlad 94 protsenti ja lükata kütteperioodiga kaasnevat iga-aastast gaasitarbimise järsku tõusu edasi. «Paradoksaalsel kombel tekkis eelmisel nädalal olukord, kus Euroopal oli rohkem gaasi, kui ära tarbida jõudis. See on omakorda tänased gaasifutuuride hinnad alla toonud. Praegune ilmaennustus ei prognoosi novembriks Euroopasse erilist külma ja gaasivarude kõrge tase võiks püsida vähemalt detsembrini. Sealt edasi oleneb kõik sellest, kui külm ülejäänud talv tuleb,» kirjutas Olavi Miller energiaturu analüüsis.

Gaashinna langus ja piiratud vaba maht varude hoiustamiseks on tema sõnul tekitanud omapärase olukorra, kus suur hulk LNG laevu on jäänud Euroopa ranniku lähedale kõrgema gaasihinna ootele. Analüütikute hinnangul on gaasitarbimine vähenenud ka üldiselt, kuid veel on keeruline täpselt prognoosida, kas distsipliini suudetakse hoida ka pakase saabudes.

«Augusti lõpu rekorditega võrreldes on maagaasi hind märkimisväärselt langenud ja see on võimaldanud raskustes tööstusettevõttel tootmismahte mõnevõrra taastada, ent kaugeltki mitte kõikjal. Väetiste jaoks vajaliku ammoniaagi tootmismahud langenud septembri 70 protsendi juurest 45 protsendile. Hoolimata hinnalangusest on viimase viie aasta keskmisega võrreldes gaas endiselt üle kolme korra kallim,» tõdes Miller.