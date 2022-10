ÜRO: maailmas käib «järsk» tööturu aeglustumise protsess

Värskes raportis ütles Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO), et üleilmsete tööturgude väljavaade on viimastel kuudel alanenud.

«Ehkki tavaliselt võtab majanduse aeglustumise või majanduslanguse puhul aega töökohtade hävinemise või töötuse teke, siis olemasolevad andmed viitavad, et järsk tööturu aeglustumine on juba praegu käimas,» märkis raport.

See tähendab, et täiemahulise sõja algusest saadik on kaotatud 2,4 miljonit töökohta - pool sellest, mida ILO ennustas aprillis, kui Ukraina aladest oli märksa suurem osa okupatsiooniväe kontrolli all või seisis silmitsi aktiivse sõjategevusega.