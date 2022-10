Euroopa gaasihinnad jätkasid järsku langust

Hollandi TTF gaasifutuurid detsembrikuu tarneteks langesid esmaspäeval koguni üle 10%. Tavapärasest kõrgemad temperatuurid on lükanud kütmist edasi ja võimaldanud gaasi jätkuvalt lisada hoidlatesse, mis on juba praegu tavapärasest rohkem täis. Tugev veeldatud maagaasi sissevool ja tööstuse väiksem tarbimine on toonud kaasa ka ootamatu gaasi ülekülluse Euroopas.