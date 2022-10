Eesti gaasihinna tõus oli euroliidu järsim

EL-i keskmine gaasihind oli esimesel poolaastal 8,6 eurot 100 kilovatt-tunni kohta, aasta varem 6,4 eurot 100 kilovatt-tunni kohta, teatas Eurostat. Ka majapidamiste elektrihinnad on samal ajal tõusnud, EL-i keskmine 22 eurolt kilovatt-tunni kohta 25,3 euroni 100 kilovatt-tunni kohta.

Gaasihinnad tõusid aastaga 23-s 24 liikmesriigist, mille kohta Eurostatil andmed on. Hinnahüpe oli suurim Eestis, järgnes Leedu 101 protsendiga ja Bulgaaria 108 protsendiga. Hind langes vaid Ungaris, kus hinnad on riigi poolt reguleeritud, ja sealgi vaid 0,5 protsenti.

Võrreldes aastataguse ajaga on EL-i keskmisena märkimisväärselt vähenenud maksude ja aktsiiside osakaal lõpptarbija elektri- ja gaasiarvetel, kuna liikmesriigid on energiahindade tõusu ohjeldamiseks rakendanud toetusmeetmeid. Aastaga on liidus keskmiselt maksude osakaal elektriarvetel langenud 39 protsendilt 24 protsendile ja gaasiarvetel 36 protsendilt 27 protsendile.