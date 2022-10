Maamaks tõuseb, kuid mitte rohkem kui kümme protsenti aastas

Maa-ameti läbi viidud 2022. aasta maa korralise hindamise tulemusel on Eesti maa väärtus 32,5 miljardit eurot, kusjuures võrreldes eelmise, 2001. aasta maa korralise hindamisega on maa väärtus 8,3 korda tõusnud, teatas amet esmaspäeval.

Maa hindamise projektijuht Veronika Ilsjan ütles pressikonverentsil, et maa väärtuse tõusust tingitud kavandatav maamaksu tõus pole siiski väärtuse kasvuga korrelatsioonis ega tohiks maksumaksja rahakotile väga rängalt mõjuda. «Maksutõusu puhul on ette nähtud leevendusmeetmed. Esiteks tõstetakse maamaksu alles 2024. aastal ehk meil on puhveraasta, mil kohalikud omavalitsused uued maksumäärad kehtestavad. Teiseks, maamaksu maksimaalseid määrasid langetati 2,5 kuni viis korda ning kolmandaks ei tohi maamaksu tõus ületada 10 protsenti,» tõi Ilsjan välja.