Kas Eesti toidutööstus jääb kestma? ⟩ Paljud väikesed toidutootjad on tootmise lõpetanud

See, et universaalteenust laiendati väike- ja mikrotootjatele, tähendab, et toetatud on vaid sellised ettevõtted, kes toodavad viis protsenti toidust. «Mina julgen öelda, et meie toidu julgeolek on ohus,» nentis Potisepp.

Potisepa sõnul teab ta palju toiduettevõtteid, kes on juba sulgenud tootmise, et vältida pankrotti. Need on valdavalt mikrotootja ja pereettevõtted, kuid ka 80-aastase ajalooga Saare Leib teatas, et sulgeb oma tootmise selle aasta lõpus.

Mina julgen öelda, et meie toidu julgeolek on ohus. Sirje Potisepp

«Kui me nendest märkidest ei taha õppida, siis see halvenemine, mis toimub, saab olema väga kiire,» lausus Potisepp. «Kui meie valitsus ei leia võimalusi ettevõtteid toetada, siis me näeme väga karmi talve.»

Kestlik tootmine ausse

Kestlik tootmine toidutööstuses keskendub toidukao piiramisele, pakendite optimeerimisele ja CO2 jalajälje vähendamisele. Mitmed toidutootjad on juba mõõtnud ära oma süsiniku jalajälje. Toidu äraviskamist on aidanud vähendada «Kõlblik kuni» märgistuse vahetamine «Parim enne» märgistuse vastu.

«Enne kui toidu prügikasti saada, nuusuta, maitse, meki. See ei ole nii, et kui sa selle tüki suhu võtad, ei lahku siit ilmast,» rääkis Kruuse. «Kui liha on tänase kuupäevaga, siis on võimalus panna see sügavkülma ja pikendada selle liha eluiga.»