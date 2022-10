Omniva tulud langesid märkmisväärselt

Aasta algusest on Eestisse paigaldatud ligi 40 uut pakiautomaati. Uue teenusena algas augustis virtuaalse pakiväljastuse teenuse osutamine Eesti väikesaartele, mis on kohalike poolt hästi vastu võetud. Omniva jätkab tihedat koostööd omavalitsustega, et ajakohastada postiteenuse korraldust. 1. oktoobri seisuga on Eestis 191 postiasutustust.