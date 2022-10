Esmakordselt jõudis Leedu reaalpalk Eesti omale järele

Eestis oli keskmine palk teises kvartalis ligi 1700 eurot ning Leedus peaaegu 1400 eurot. Kuigi nominaalpalkades on jätkuvalt erinevus, siis sama võib paraku öelda ka hinnataseme kohta, mis on Eestis 22 protsenti kõrgem kui Leedus.

Kui need kaks asja kokku panna ehk võrrelda nominaalpalku hinnatasemega, tekib võimalus kõrvutada kahe riigi reaalpalka. Sellest on näha, et mõlemas riigis on ostujõud jõudnud samale tasemele.