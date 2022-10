Eesti isesõitvate autode firma Auve Tech laieneb Jaapanisse

«Sisenemine Jaapani turule on iga Eesti ettevõtte jaoks väga suur samm,» ütles Auve Tech OÜ nõukogu esimees Taavi Rõivas. Rõivase sõnul on huvi Eestis loodud autonoomsete sõidukite järele kasvav ning põhjustatud nii tehnoloogia arengust kui ühistranspordile seatud kõrgematest nõudmistest.

Softbank Group on Jaapani suurimate ettevõtete hulka kuuluv rahvusvaheline investeerimiskontsern. Boldly Inc on Softbank Groupi tütarettevõte, mis on Jaapanis läbi viinud üle 120 autonoomse sõidu projekti.