Eksperdid: Venemaa viljaleppest taganemisel on katastroofilised tagajärjed

USA välisminister Antony Blinken sõnas, et lepe on seni võimaldanud eksportida 9 miljonit tonni toiduaineid ning alandanud ülemaailmseid hindu, mis tõusid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Blinken kutsus kõiki osapooli üles säilitama seda «olulist elusid päästvat algatust».

ELi välisasjade juht Josep Borrell kutsus samuti Moskvat üles oma otsust muutma, öeldes, et see seab ohtu Putini sõja põhjustatud ülemaailmse toidukriisi lahendamiseks vajaliku teravilja ja väetiste peamise eksporditee.

Venemaa on lükanud tagasi ka süüdistused teraviljakriisi tekitamises ning teatanud, et on lähiajal valmis tarnima 500 000 tonni teravilja otse vaestele riikidele. Mõned analüütikud on seda pidanud Moskva katseks säilitada suhteid riikidega, kelle toiduvarusid nende tegevus tõsiselt on mõjutanud.