Lumi Capitali partner Martin Rekor kinnitas, et Tallinna üüriturg jaheneb kiiresti. «Hinnad selgelt kukuvad, see on hea uudis üürile võtjatele.» Kui muidu lähtuvad omanikud üüri tõstmise valemis tarbijahinnaindeksist, siis selle hirmu, et tänavu üürid 25 protsenti tõuseks, hajutab Rekor täielikult – olukord on ärev ja kõik ootavad hinge kinni hoides talvist kütteperioodi, suurt hinnatõstmist ei julge keegi ette võtta. Pealegi on turule tulnud ka rohkem pakkumist, mis tähendab, et konkurents üürilise pärast on tugevamaks läinud.