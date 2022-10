Rohepööre Saksamaa moodi: inimesed ja tuulikud minema, söekavandus asemele

See, mis praegu Reinimaal toimub, on nii sümboolne, et seda on raske uskuda, kirjutab Heise.

Nimelt kiitis Saksamaa majandusminister Robert Habeck oktoobri alguses koos kohaliku võimu esindajatega lõplikult heaks plaani, mis lubab energeetikahiiul RWE rajada Lützerathi küla asemele söekarjääri. Kuna protsess on kestnud aastaid, on külas elanud 90 inimest juba ümber asustatud ning hooned lammutatud. Viimane põllumees oli sunnitud oma talu RWEle loovutama tänavu kevadel, kuigi üritas protsessi kohtu kaudu kuni viimase hetkeni peatada.

Kuid lisaks eluhoonetele paiknes Lützerathis ka tuulepark, mis nüüd maha võetakse. Esimesed 8 tuulikut on tänaseks juba demonteeritud. Lugesite õigesti: Saksamaal võetakse maha tuulepark, et saaks asuda kaevandama nende alla jäävat pruunsütt, mille emissioonid kilovatt-tunni kohta on ühed suurimad.

Tõsi, Lützerathi tuulepark oli rajatud 2001. aastal, mistõttu oli see oma elukaare lõpus. RWE pressiesindaja teatel nägi plaan kohe algusest peale ette, et pärast tuulepargi eluea lõppu rajatakse nende asemele karjäär. «Mõistame, et see olukord on paradoksaalne, kuid nii see lihtsalt on.»

Sellegipoolest on Lützerathi küla olnud viimastel aastatel Saksa keskkonnaliikumise uus rindejoon. Läinud septembris külastas piirkonda ka Rootsi kliimaaktivist Greta Thunberg.