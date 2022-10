Universaalteenust ihkavad ettevõtjad seisavad silmitsi leppetrahviga

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) energiaturgude valdkonnajuhi Rein Vaksi sõnul polnud ettevõtjate puhul võimalik sama põhimõtet rakendada, sest see seadnuks ohtu elektrimüüjate energiaportfellid. «Erinevalt kodutarbijatest on ettevõtete elektrilepingutes leppetrahvid olnud sees aastaid, mis on müüjatel aidanud hinnariski maandada ja paremaid pakkumisi teha. Kui riik nüüd ei lubaks elektrimüüjatel universaalteenusele üleminejatelt leppetrahvi küsida, võiks see energiamüüjatele tuua väga suured kahjud. Lisaks võtaks säärane erand taastuvenergiaarendajatelt ära investeerimiskindluse,» selgitas Vaks.