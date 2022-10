Riik maksab kinni «edutreenerite» koolitusi

Arusaadavaid sõnu on siin vähe, aga proovime mõista, kes ja mida kursustel õpetab. Koolitus viiakse läbi vastavalt Association of Professional Coaches (APC) standarditele, väljastatakse sertifikaat «Professional Coach APC.

Sertifitseerimine vastavalt enda standarditele

Selle venekeelse professionaalsete coachide assotsiatsiooni asutasid 2016. aastal Eestis coach Kirill Prištšenko, Natalia Stepanenko ja grupp coachingu kursuse lõpetajaid. Prištšenko on selle assotsiatsiooni president. Ta on ka vastavat koolitust pakkuva ettevõtte Metacode OÜ asutaja. Seega on meil firma, mis pakub professionaalsetele coachidele standardit ja sertifikaati oma süsteemi järgi, mille firma omanik ise välja mõtles.

Muidugi pole see keelatud, kuid Prištšenko asjatundlikkuse osas tekivad kahtlused. Kontrollime, milline haridus on keskuse coachidel. Koolituskeskuse veebisaidil on diplomid, mis on saanud coachide assotsiatsiooni asutaja ja president Prištšenko. Näeme, et tema praktilise psühholoogia haridus seisneb selles, et ta on ICTA sertifitseeritud ja akrediteeritud neurolingvistilise programmeerimise (NLP) meisterkoolitaja, NLP meister-praktik. ICTA on organisatsioon, mis väljastab diplomeid NLP koolitajatele.

Prištšenkol on ka rahvusvahelise koolitajate ja coachide assotsiatsiooni ICTA ning enda APC poolt antud õigus sertifitseerida NLP valdkonna spetsialiste. Prištšenko on ka «Enneagrami meister». Saanud kõik need tunnistused, õpetab Prištšenko oma YouTube'i kanalil, kuidas töötada enesehinnanguga, mis on edu peamine saladus ja kuidas käivitada «isiklik kasv».