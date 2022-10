Maailma tehnoloogiagigantide varad kahanevad hirmuäratava hooga

Eriti suure hooga kahanesid paljude tehnoloogiamogulite varad sel nädalal, kui avalikuks said ettevõtete pettumust valmistanud kvartaliaruandeid, mis õhutasid veelgi majanduslanguse kartusi. Bloombergi miljardäride indeksi järgi on tehnoloogiavaldkonnas aga kriis juba käes, sest sektori 20 jõukamat on aasta algusest alates kaotanud paberil 480 miljardit dollarit. Võrdlusena: see on täpselt 30 korda suurem summa, kui teenib Eesti riik järgmisel aastal tulusid.