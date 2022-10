Sisepõlemismootoriga autode keelustamine liigub Euroopas täie hooga edasi

Kui varasemalt olid keelustamisega nõustunud ELi institutsioonid iseseisvalt, siis neljapäeval leppisid Euroopa Liidu liikmesriikide, parlamendi ja komisjoni läbirääkijad ühiselt kokku, et autotootjad peavad saavutama 2035. aastaks 100-protsendilise CO2-heite vähendamise. Praktikas tähendab see seda, et alates sellest aastast ei tohi enam sisepõlemismootoriga autosid müüa.