Venemaa ujutas Aasia üle Euroopas soovimatu naftaga, Hiina võtab olukorrast viimast

Venemaa on suunanud suure osa oma naftaekspordist ümber Aasiasse. Tankereid on sealsete sadamate ümbrusse kogunenud juba nii palju, et neid ei suudeta tühjaks lossida. Hiina naudib olukorda ja suurendab järsult Vene toornaftast toodetud kütuste eksporti.