Tööandjad on valitsuses pettunud: riigi antud lubadused jäävad täitmata

Ettevõtjatele valmistab muret, et hiljuti on esinenud juhtumeid, kus valitsus ja erinevad avaliku sektori organisatsioonid ei ole ettevõtjate suhtes käitunud hea usu põhimõtte kohaselt. Sellisteks juhtumiteks on näiteks riigipoolsete hangete hinnamuudatuste tegemata jätmine erakordse inflatsiooni tingimustes ning ka LNG-kai rajamisega seonduv.

Sellise käitumise tulemusena on ettevõtjaskonnas levimas arusaam, et riigi antud lubadused jäävad täitmata ning see vähendab ettevõtjate usaldust riigi suhtes.

«Miks peaks ettevõtja võtma omale riski teha koostööd partneriga, kes tellides pikaajalisi ning suuremahulisi töid või teenuseid, keeldub riske erakorralises olukorras jagamast?» Mait Palts

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas, et ettenägematu kõrge hinnatõusu situatsioonis on riik justkui võtnud seisukoha, et kõik erakorralised kulud peab katma ettevõtja. Seda hoolimata sellest, et seadus võimaldab ettevõtjatele vastu tulla ning kõik justkui mõistavad ka selle vajadust, kuid reaalsete tegudeni ei jõuta. «Selle peale tekib küsimus, miks peaks ettevõtja võtma omale riski teha koostööd partneriga, kes tellides pikaajalisi ning suuremahulisi töid või teenuseid, keeldub riske erakorralises olukorras jagamast?» ning lisas, et küsimus ei ole ettevõtjate kasumis, vaid selles, et tööd saaksid tehtud ning ettevõtetel oleks võimalus ellu jääda.