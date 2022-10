Keskpanga juht selgitab, kaua võtab hinnatõusu aeglustumine aega

Mitmed kommentaatorid on viidanud sellele, et me Eestis oleme võrreldes paljude teiste riikidega väga turu-usku. See on ajalooliselt end hästi õigustanud ja muutuvatele oludele kiire reageerimine on olnud ka Eesti ettevõtjate üheks edu võtmeks. Viimane aasta on aga olnud meile üsna valus, sest erinevad turutingimused on järsult halvenenud. Esiteks on elektri ja gaasi kallinemine väljendunud Eestis inimeste suuremates kodukulude arvetes palju kiiremini kui teistes riikides, mis on üks selgitus meie väga kiirele tarbijahindade tõusule. Samal ajal on euroalal vähe riike, kus sisuliselt kõik eluasemelaenud on n-ö ujuva intressimääraga ehk seotud euribori tasemega. See tähendab, et nii hindade kui ka intressimäärade tõusu tajuvad Eesti inimesed eriti kiiresti ja vahetult. Taolise paindlikkuse positiivset poolt tajume taas hinnatõusu aeglustudes ja intressimäärade langusfaasis, mil Eesti tarbijad ja laenuvõtjad on jällegi suuremate võitjate poolel.