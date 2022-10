Eesti Energia sai riigilt ligi 600 000 eurot vesisalvesti jaoks

Ida-Virumaale Estonia kaevanduse tööstusalale 2026. aastaks planeeritav kuni 225-megavatise võimsusega pumphüdroelektrijaam ehk vesisalvesti on mastaapne ringmajandusprojekt, mille ehitamisel kasutatakse ära põlevkivi väärindamisel tekkiv lubjakivikillustik ja suletud kaevanduskäigud, teatas Eesti Energia.

Eesti Energia projektidirektori Veljo Aleksandrovi sõnul liigub arendus heas tempos: tehnilise lahenduse analüüs koos keskkonnamõjude eelhindamisega valmib uue aasta alguses, millele järgneb eelprojekteerimine koos vajalike uuringutega. Eelprojekteerimistööd peaks plaani järgi valmima 2023. aasta lõpuks ning investeerimisotsus langema 2024. aasta esimeses pooles.

«Eesti energiajulgeoleku ja energiasõltumatuse tagamine meie enda varadega on tähtsam kui kunagi varem. Hiljemalt 2026. aastasse planeeritud Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga liitumise valguses on äärmiselt oluline, et Baltimaadesse loodaks vajalikud energiaturud ja tootmis- või salvestusvarad, millega varustuskindlust võimalikult roheliselt ja võimalikult soodsalt tagada,» ütles Aleksandrov.

Tema sõnul on rahvusvaheline huvi vesisalvesti vastu väga suur, sest tegemist on unikaalse projektiga. «Järgneva aasta jooksul viime EAS-i ja Kredexi rakendusuuringute programmi toetuse abil koos partneritega läbi põhjalikud ja mitmekülgsed uuringud, mis peavad andma kindluse, et meie lahendus toimib,» lisas Aleksandrov.

Eesti Energia on valmis Estonia vesisalvestiga 2025.–2026. aastal vastavalt Eleringi sünkroniseerimisplaanidele turule tulema, kui vajalikud süsteemiteenuste turud luuakse. Vesisalvesti pakub ettevõtte sõnul lahendust mitmele väljakutsele korraga, sest lisaks varustuskindluse tagamisele soodustab see taastuvenergia kasutuselevõttu, aitab jõuda teel ringmajandusel põhineva süsinikuneutraalse keemiatööstuse poole jäätmevaba tootmiseni ning võtab taaskasutusse tööstusterritooriumi.