Neljapäevane töönädal: kas õnnestumine või läbikukkumine?

Siiski märkis Polli, et nelja päeva pikkuse töönädala juures on ka mured, mille lahendamise kallal tuleb töötada. «On paratamatu, et aeg-ajalt kerkivad üles ülikriitilised teemad, millega tuleb äkitselt tegeleda – vahet pole, kas on teisipäev või reede. Niisamuti võivad suvisel ajal osutuda probleemiks puhkused, mis tähendab, et võib olla raske leidja asendajaid,» rääkis ta.

Polli rõhutas ka seda, et paindlik tööaeg või ükski muu hüve ei saa asendada meeldivat töökeskkonda ega töötajaid võimustavat juhtimisstiili. «Paindlikku tööaega peaks vaatlema kui midagi, mis on kõigele muule hea lisa. See aitab töötajate motivatsiooni tõsta, kuid selle kõrval ei saa tähelepanuta jätta töö huvitavaks muutmist, head kultuuri, toetavat juhtimisstiili ning piisavaid väljakutseid. Kui baasasjad jäävad puudu, ei suuda paindlikkus oma eesmärke täita,» selgitas ta.

Töötajatele meeldib uudsete lahenduste katsetamine

Elisa tehnoloogiaüksus kavatseb ka edaspidi jätkata suviste nelja päeva pikkuste töönädalatega, kuid Polli sõnul alaliselt lühendatud töönädalat veel praegu plaanis ei ole – mis ei tähenda, et nad muid uudseid lähenemisi ei katsetaks.

«Kuigi näeme selgelt, et lühem töönädal inimestele meeldib, siis peame endalt küsima, kas äkki pakuks mõni muu uudne lähenemine veelgi rohkem vabadust ning tagaks veelgi paremad tulemused,» selgitas Polli.