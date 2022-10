Üha rohkem Vene kodanikke jääb e-residentsusest ilma

Vähe sellest, et nüüd, kui sõda Ukrainas on käinud kaheksa kuud, jätkab Eesti kevadistest protestihäältest hoolimata oma valitud joont, on riik hakanud varasemast veelgi põhjalikumalt läbi vaatama ka Venemaa ja Valgevene kodanike e-residentsuse uuendamise taotlusi, mis on kaasa toonud selle, et rohkem kui pooled korduvtaotlejatest on e-residentsusest ilma jäänud.