Maailmapank ennustab energiahindade langust

Langus järgneb tänavusele 60-protsendisele hinnatõusule, mis kiirenes pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Maailmapank prognoosis oma viimases tooraineturgude ülevaates, et Brenti toornafta hind on 2023. aastal keskmiselt 92 dollarit barreli kohta, enne kui langeb 2024. aastal 80 dollarile, mis on siiski tunduvalt kõrgem kui viimase viie aasta keskmine 60 dollarit.