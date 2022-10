Järsk intressitõus: Euroopa Keskpank tõstis inflatsiooni ohjamiseks intressimäärasid 0,75 protsendipunkti võrra

Samas on tema hinnangul oht, et rahapoliitika karmistamine Euroopas teeb majandusele rohkem halba kui head. «Kõrged intressimäärad mõjutavad reaalmajandust, samas, kui pakkumispiirangutest tingitud inflatsioonile on neil väike mõju. Valitsused võivad küll oma fiskaalpoliitikaga majandusraskuste korral appi tulla, kuid vigade tegemise võimalus on suur. Kui liiga ettevaatlik ja passiivne fiskaalpoliitika võib põhjustada suuremat majanduslangust, siis ülemäärane stimuleerimine võib muuta kõrge inflatsiooni püsivamaks.»